África do Sul constrói muro na fronteira com Moçambique

A África do Sul está a construir um muro ao longo da fronteira com Moçambique. No início do ano o plano foi traçado, apesar de em 2017 ter sido negado o mesmo, e agora está em curso.

Esta medida visa, de acordo com o governo, combater o contrabando de mercadorias. De acordo com algumas publicações, a edificação do muro já começou e irá custar cerca de cinco milhões de euros.

De acordo com o governo sul-africano, a edificação do muro iniciou-se a partir do limite do Parque das Terras Húmidas de Isimangaliso e concluir-se-á no limite oeste do Parque dos Elefantes de Tembe.