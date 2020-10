Portugal com mais 1.208 casos e o maior número de mortos desde 20 de Maio

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 1.208 infetados pelo novo coronavírus e 16 vítimas mortais, o maior número de óbitos desde o dia 20 de maio.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado, esta terça-feira, pela Direção-Geral da Saúde (DGS), já foram contabilizados, desde o início da pandemia, 2.110 óbitos e 89.121 casos confirmados de Covid-19.

Em comparação com ontem, confirma-se um aumento de 1,37% nos casos diários e de 0,76% no número de vítimas mortais.

Dos óbitos reportados, cinco residiam na região Norte do país, um no Centro e 10 na zona de Lisboa e Vale do Tejo (LVT).

Quanto ao número de recuperados, mais 549 tiveram alta no espaço de um dia, elevando o número total de pessoas curadas da Covid-19 em Portugal para 54.047.

Ainda segundo a DGS, há, neste momento 916 doentes com o novo vírus internados em hospitais (mais 93 do que na segunda-feira), sendo que, destes, 134 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos (mais 4 do que na véspera).

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo permanece a zona do país com mais casos do novo coronavírus, contabilizando, neste momento, 43.986 infetados (mais 340) e 846 vítimas mortais (mais 10).

Segue-se o Norte, com 33.660 contágios (mais 713) e 929 mortos (mais cinco). Já a região do Centro soma 7.176 casos confirmados (mais 94) e 273 vítimas mortais (mais uma).

O Alentejo permanece a zona menos afetada de Portugal Continental pela pandemia, registando 1.677 infetados (mais 32) e 26 óbitos (sem mortos a registar de ontem). O Algarve já conta com 2.025 contágios (mais 24) e 21 vítimas mortais, ou seja, sem aumento desde ontem.

Nas regiões autónomas, os Açores reportou, até hoje, 300 casos confirmados (mais dois) e 15 óbitos (sem mortos a registar). Já a Madeira registou 297 infetados (mais três) e, até ao momento, não foi reportada nenhuma morte devido ao novo vírus, desde o início da pandemia.