Políticos e académicos reflectem sobre o “Estado da Nação”

O deputado Adriano Sapiñala, o jurista Domingos Betico e o docente universitário Alfredo Miguel reflectem terça-feira, em Luanda, sobre o “Estado da Nação” numa mesa redonda promovida pelo projecto académico “Oficina do Conhecimento”.

A segunda edição do “Estado da Nação”, que se realiza na Mediateca de Luanda, ao Largo das Escolas, às 15, com entradas gratuitas, coincide com o discurso a ser proferido pelo Presidente da República, João Lourenço, na abertura do ano parlamentar, nesta quinta-feira.

Adriano Sapiñala é deputado do Grupo Parlamentar da UNITA, eleito pelo Círculo Eleitoral Provincial do Cuando Cubango. É membro da I Comissão para os Assuntos Constitucionais e Jurídicos. Jurista, Sapiñala foi secretário provincial da UNITA no Cuando Cubango, secretário provincial para Mobilização da JURA no Bengo, secretário nacional adjunto para Organização da JURA, director-geral dos Serviços de Apoio da presidência da UNITA e director do Gabinete para a Comunicação e Imagem do presidente da UNITA.

Domingos Betico é director do Comité Central do MPLA para a Reforma do Estado. Jurista, Domingos Betico é o membro mais novo do Comité Central. É conhecido no espaço mediático pelas presenças frequentes em debates políticos em rádios e televisões nacionais. Foi assessor jurídico do Governo Provincial do Cuanza-Norte.

Docente universitário, Alfredo Miguel é mestre em Ciências Políticas e consultor político. Foi assessor do então ministro do Ensino Superior, Adão do Nascimento.

A primeira edição do “Estado da Nação”, da “Oficina do Conhecimento”, juntou o então deputado Nuno Carnaval, do MPLA, Nelito Ekukui, da UNITA, e Rafael Aguiar, da CASA-CE. A “Oficina do Conhecimento” é um projecto criado em 2018, por um grupo de académicos angolanos das mais distintas áreas do saber que pretendem incentivar e difundir a informação, o conhecimento e capacitar os angolanos sobre os diversos assuntos de interesse nacional. O mentor do projecto é o docente universitário Osvaldo Mboco.