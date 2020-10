Lula: “Bolsonaro deu cidadania à extrema direita”

Ao EL PAÍS, ex-presidente defende candidatura de Tatto em São Paulo e vê “luxo” em ter mais de um nome à esquerda na disputa. Ele endossou relatório que apontou violações na Venezuela

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Garanhuns, 1945) diz viver um momento de paz e que não há vestígios de mágoas por ter cumprido prisão entre abril de 2018 e novembro de 2019, condenado por corrupção no caso do triplex do Guarujá. “Ódio dá azia e não deixa dormir”, diz ele, durante a conversa de 1h30 ao vivo por videoconferência com o EL PAÍS, que ele mesmo não queria interromper. Deixou claro, no entanto, que anular suas condenações na Justiça e reaver os direitos políticos ―inclusive para ser um nome na disputa em 2022― seguem no topo de sua agenda.

Foi o Lula de sempre, chamando os interlocutores pelo nome, e com as memórias vivas de seu tempo na presidência (2003-2010). “Obrigado, Carla. Obrigado, Flávia. Do fundo do coração, obrigado. Quando precisarem de alguém pra conversar, conversa solta…”, disse ele ao se despedir.

Elegante num paletó que ganhou de presente de Evo Morales, não lembra o homem que falou com este jornal em Abril de 2019, quando ainda estava preso. Tinha raiva e tristeza por sentir-se injustiçado e por ter perdido seu irmão Vavá e o neto Arthur, enquanto cumpria pena na sede da Polícia Federal em Curitiba.

Nesta conversa, estava feliz de poder defender o legado do Partido dos Trabalhadores como cabo eleitoral dos candidatos petistas nas eleições municipais ―ainda que apenas virtualmente, por causa do coronavírus. “Pense num homem que tem motivação de viver”, diz ele, que está confinado fugindo da Covid-19 desde 12 de Março. Outra razão o motiva: ter encontrado o amor de novo com Rosângela, ou Janja, com quem deseja se casar assim que a pandemia acabar. “Deus é muito generoso comigo”, diz.

Pergunta. O que aprendemos de 2016 para cá? Estamos vacinados contra mentiras? Donald Trump ainda tem chance de ganhar…

Resposta. O mundo já vinha de uma tendência conservadora, direitista e às vezes até fascista em alguns países um pouco antes das eleições. Após vários anos de governos progressistas na Europa, na América Latina, dos oito anos de Obama nos Estados Unidos, os americanos não mereciam uma candidatura como a do Trump, nem o Brasil como a do Bolsonaro, ou a Hungria.

Há uma ascensão da extrema direita, da negação da política. Os EUA vêm com um processo de construção democrática desde a guerra civil. E o Trump era uma carta fora do baralho. Um dia desses os jornais publicaram que ele contava 11 mentiras por dia.

Não é possível imaginar que a maior economia do mundo é governada por mentiras. Vi um discurso do Trump chamando o Clinton e o Obama de comunista. Eu fico imaginando como é que o Marx e Lenin se mexiam no túmulo, porque isso é de uma ignorância… É uma coisa que não tem pé e nem cabeça.

P. Mas que funciona.

R. Na política, quando você não tem uma coisa boa para apresentar, apresenta um inimigo. E às vezes vira a razão para você fazer qualquer absurdo. Em 2003, os Estados Unidos inventaram uma mentira para a humanidade, as armas químicas no Iraque.

A mesma coisa é o discurso do Trump, que arrumou a China como inimiga. Ele fortalece o ódio na população americana.Você viu o debate americano. Imagine um cidadão comum que está vendo os candidatos à presidência do maior país do mundo. Parecia uma discussão primária. Precisamos recuperar o humanismo que existia dentro de nós, voltar a ter coração, solidariedade e compromisso com a verdade.