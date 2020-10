Tony Estraga apresenta programa de candidatura à FAF

O candidato à presidência da Federação Angolana de Futebol, António Gomes, “Toni Estraga” apresenta dia 14 às 11 horas, no Restaurante Cantinho do Desportista, à Cidadela Desportiva em Luanda, o seu programa de gestão, ao órgão máximo do futebol angolano, em caso de vitória.

Numa nota distribuída à Imprensa, Toni Estraga, procura nesta segunda fase da sua estratégia, dar a conhecer as linhas gerais da sua candidatura, convidando todos os aficionados do desporto-rei a comparecerem no local acima indicado, devendo para o efeito utilizar os seus contactos de email: toniestraga2020@gmail.com e o celular 945.503.662, para mais informações.