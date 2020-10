Inquérito do BNA ‘destapa’ falta de estabilidade financeira nas empresas

Entre as 673 pequenas e médias empresas analisadas, cento e cinco revelaram estar sem clientes, um total de 77 instituições admitiu que não conseguiram pagar os salários dos seus funcionários, enquanto 55 empresas revelaram que não conseguiram pagar fornecedores de matéria-prima.

O resultado do inquérito do Banco Nacional de Angola (BNA) sobre o impacto da Covid-19 em 673 Pequenas e Médias Empresas (PME”s) que operam em Angola atesta que, em Julho último, a situação das firmas continuava preocupante do ponto de vista da estabilidade financeira, visto que 79% das instituições revelaram estar a enfrentar problemas financeiros de vária ordem, entre os quais 25,7% admitiram falta de liquidez, assinala a pesquisa publicada esta semana.

“Relativamente aos apoios recebidos pelas empresas, no âmbito das medidas de alívio tomadas pelo Executivo e pela banca, para mitigar os efeitos negativos da pandemia, o quadro continua a ser o mesmo, ou seja, mais de 80% das empresas consideram não ter recebido ainda nenhum apoio. A minoria dessas empresas já beneficiou de algum apoio, nomeadamente adiamento do pagamento das obrigações fiscais e contributivas [44 firmas], moratória no pagamento de crédito [17 empresas] e acesso a novas linhas de financiamento [16 pequenas e médias empresas] “, assegura o inquérito.

Do ponto de vista da recuperação do negócio como antes da situação da pandemia, 47,3% das empresas, ou melhor, 318 instituições, consideram ser necessário um período relativamente curto “até um ano” para a restauração da sua actividade, na sequência da Covid-19, ao passo que 102 das empresas indicaram ser necessário um período mais extensivo, mais de um ano.