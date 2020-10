Rescova morre vítima do Sistema de Saúde que o seu partido criou.

O país perde um grande filho. Com ideias progressistas, governante jovem que tinha muito para dar ao processo de mudanças que se pretende no país, bem como no partido no poder. Rescova mostrou ser um político em fase de crescimento. Foi vítima do sistema de Saúde criado pelo seu partido.

Como se explica uma província não ter condições para tratar um governante?

Quantos angolanos morrem pelo facto não terem condições para se tratar no Uíge?

A minha pergunta é : Se fosse um cidadão comum na mesma situação?

Teria um avião para ir à sua busca? Claro que não.

Quantos angolanos morreram no Cuando Cubango, Moxico, Lunda Sul, Lunda Norte, Zaire, Bengo, pelo simples facto dos hospitais de suas províncias não terem condições absolutamente nenhuma.

À maior parte dos hospitais do País não têm nos seus bancos de urgências um aparelho para medir a quantidade de açúcar no sangue.

E se têm falta fitas reagentes.

Não fazem exames importante, tais como hemograma , bioquímicas, RX, TAC.

O hospital provincial do UÍGE quase que não tem especialista.

Hospitais sem luvas medicamentos agulhas seringas, máscaras. Salários miseráveis aos profissionais de saúde.

Num encontro com os deputados da sexta comissão em Setembro do ano passado abordamos profundamente a realidade da saúde em Angola. Chamamos atenção que se não lutarmos para melhorar o sistema de saúde, cada um de nós poderá ser vítima do sistema de saúde.

Rescova foi vítima do sistema de saúde que o seu partido criou. Muitos ainda serão vítimas.

Infelizmente temos uma comunicação social principalmente as pública com realce a TPA, RNA JORNAL DE ANGOLA com jornalistas que ainda não compreenderam que se informarem com verdade, ganhamos todos nós.

Muitos deles também serão vítimas do sistema de saúde que eles informam com mentiras.

Jornalistas medíocres, hipócritas, malandros individualistas que só pensam neles, ganham muito dinheiro à custa da Morte de muitos angolanos.

O triste é que morre um jovem promissor, com muito para dar.

Jovem que morreu por causa do sistema de saúde que o seu partido oferece ao povo angolano.

O Sistema de saúde primário débil e que os jornalistas da imprensa pública, os tais hipócritas, malandros desumanos afirmam que está tudo bem.

Criticam a Classe Médica angolana, mas nunca dizem que os hospitais não têm condições.

Informam que chegou no país toneladas de materiais de biossegurança, mas não informam que estes materiais quase que não existem nos hospitais.

São capazes de manipular informações, mantidos tudo no sentido de atingir objectivos pessoais em detrimento do colectivo.

Muitos serão vítimas do Sistema de Saúde.

Rescova morre vítima do Sistema de Saúde que o seu partido criou.