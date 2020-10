PSP identifica 112 pessoas em festa ilegal e descobre menor desaparecida

A Polícia de Segurança Pública (PSP) identificou mais de 400 pessoas, na noite de sexta-feira, no Bairro Alto da Cova da Moura e Quinta da Lage, numa operação que visava, segundo um comunicado enviado ao Notícias ao Minuto, “a reposição do sentimento de segurança nas comunidades de ambos os aglomerados populacionais do concelho da Amadora”.

De acordo com a mesma nota, a operação iniciou-se pelas 19h no Bairro Alto e decorreu até às 22h. Durante este período, foram colocados pontos de controlo em todas as entradas automóveis do Bairro Alto, ao mesmo tempo que se procedia à fiscalização de estabelecimentos.

Cerca de 300 pessoas, que viajavam em 80 viaturas, foram identificadas e dois estabelecimentos, que se encontravam a funcionar depois das 20h foram encerrados. Foram ainda detidas duas pessoas, no cumprimento de mandados.

Já entre as 00h30 e as 3h de sábado, a PSP recebeu a denúncia da realização de uma festa ilegal num estabelecimento de restauração na Quinta da Lage. Ao dirigirem-se ao local, os polícias encontraram 112 cidadãos, num espaço com cerca de 50m2, com música e DJ.

Além do encerramento do espaço, as autoridades detiveram um homem, no cumprimento de um mandado de detenção pelo crime de violência doméstica e dois por posse de estupefaciente. Foi ainda elaborado um auto de notícia ao proprietário do espaço por terem encontrado várias facas e estupefacientes no interior do mesmo e oito cidadãos foram conduzidos à Esquadra de Investigação Criminal por diligências processuais pendentes.

No mesmo comunicado, a PSP revela que encontraram uma adolescente, de 16 anos, desaparecida de uma instituição do Barreiro há cerca de um mês.

As autoridades recordam ainda que estas operações continuarão a ser uma realidade neste território visando contribuir para “o sentimento de segurança das populações que pedem à PSP a intervenção nestes Bairros e visam controlar os ajuntamentos durante a realidade pandémica que se vive no país”.