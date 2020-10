MPLA vê em Adalberto ‘parceiro estratégico’ de Isabel dos Santos na luta pelo poder

A aproximação de Isabel dos Santos a membros da oposição, mormente a Adalberto Costa Júnior, é motivo de preocupação nos corredores do partido no poder, que descreve o líder da UNITA como “parceiro estratégico” da empresária na luta para “derrubar” o MPLA do poder, apurou o Novo Jornal num confidencial plano estratégico de posicionamento dos “camaradas” face à actual conjuntura política do País.

No estudo, os camaradas elencam um conjunto de circunstâncias que consideram razão bastante para colocar o partido sob alerta quanto ao combate político focado nas eleições gerais de 2022.

“Isabel dos Santos vê em Adalberto Costa um parceiro estratégico na sua luta para derrubar o MPLA nos próximos anos”, lê-se no documento elaborado pelo Comité Central do MPLA, que teve a chancela do Secretariado do Bureau Político do partido no poder.

Tal como o NJ noticiou na sua edição 655, a pesquisa centra a sua abordagem no perfil de Adalberto Costa, descrito como o “novo líder da oposição ao MPLA”, sendo, por isso, aconselha o estudo, alvo de um “combate até à exaustão”, que inclui, inclusive, o recurso à devassa da sua vida privada.

“Figura superstar, eloquente, argumentativo, orador de discurso fluído e de fácil comunicação” são os atributos que a pesquisa associa ao presidente da UNITA na epígrafe que discorre sobre os «Pontos fortes» do mais temível adversário político dos camaradas.