Há 1.646 novos casos de Covid-19, a maior subida diária de sempre

O número de novos casos de Covid-19 detetados nas últimas 24 horas atingiu um recorde. Foram confirmadas 1.646 novas infeções pelo novo coronavírus, uma subida diária de quase 2% que eleva para 85.574 o total de pessoas já infetadas pela doença.

O aumento de novos casos sugere uma deterioração significativa da situação pandémica em Portugal, perante a retoma da atividade económica após as férias do verão e o regresso do ensino presencial. No entanto, apesar de o número de novos casos ser mais elevado do que nos meses de março e abril, estão também a ser feitos mais testes do que nesse período.

No balanço da Direção-Geral da Saúde (DGS), também ressalta à vista o aumento de 1.002 nos casos ativos, havendo agora 30.704 pessoas a lutarem contra a doença. Morreram mais cinco pessoas nas últimas 24 horas, fazendo aumentar para 2.067 o total de vítimas mortais desta crise sanitária. Há também mais 639 recuperados, num total de 52.803 pessoas que venceram a Covid-19 no país.

Boletim epidemiológico de 10 de outubro

A esmagadora maioria das pessoas infetadas está a ser seguida a partir de casa, havendo 831 em internamento (+20) e 122 em unidades de cuidados intensivos (-3). Há menos 119 pessoas sob vigilância ativa das autoridades de saúde, num total de 47.602 pessoas que estão a ser acompanhadas por terem estado em contacto com doentes com Covid-19.

No que toca aos novos casos, a maioria foi registada a Norte do país, mais concretamente 920 dos 1.646 novos casos, e duas das cinco mortes. A região de Lisboa e Vale do Tejo surge atrás, com 546 novos casos e também duas mortes. O Centro regista 155 casos, Alentejo e Algarve registam, ambos, oito novos casos, há sete novos casos na Madeira e dois nos Açores.