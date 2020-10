Primeiro leilão a prazo com procura em alta

O Banco Nacional de Angola (BNA) vendeu, ontem, os 25 milhões de dólares colocados no primeiro leilão de divisas a prazo, a uma taxa de câmbio de 650,387 kwanzas, mais 2,3 por cento que a taxa apurada nas transacções de terça-feira, de acordo com informações obtidas pelo Jornal de Angola.

A directora do Departamento de Mercados de Activos do BNA, Tânia Mendes, que anunciou estes números, acrescentou que a taxa de câmbio apurada baseou-se numa negociação em que 18 bancos ofereceram uma taxa mínima de 644,369 kwanzas por dólar e uma máxima de 666,892 kwanzas.

As declarações da directora de Mercados de Activos do BNA sucedem ao comunicado em que o BNA anunciou a introdução dos leilões de divisas a prazo para, de acordo com o documento, “instituir a prática de formação e utilização de taxas de câmbio futuras e estabelecer um mercado de futuros cambiais no sistema financeiro angolano”.

Os leilões também são, segundo Tânia Mendes, uma forma de “conferir maior previsibilidade da evolução da taxa de câmbio, uma vez que, com operações desta natureza, o mercado passa a ter uma referência de preço futuro, garantindo mais estabilidade à taxa de câmbio”.

Os leilões de futuros também dão aos bancos melhores condições de negociar vendas a prazo com os clientes, uma vez que, ao realizarem uma operação futura, já dispõem da garantia de alocação de recursos, o que transmite segurança ao mercado quanto à disponibilidade de moeda estrangeira e à taxa de câmbio aplicável.

A directora apontou como principal particularidade das operações a prazo, o facto de permitirem a compra ou venda de divisas para uma data futura a um preço acordado na data de negociação: a taxa de câmbio que é feita a venda já fica fixada no momento do leilão.

A data de liquidação das aquisições de ontem é o 6 de Novembro próximo, segundo a directora, que realçou que, como regra dessas operações, a liquidação ocorre em D+30 (um mês depois), com as vendas a destinarem-se a todas as finalidades e a coexistirem com os leilões “spot”, realizados a favor de instituições supervisionadas pelo BNA.