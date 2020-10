O que é o Programa Alimentar Mundial e de onde vem o seu dinheiro

O Programa alimentar Mundial, Pam que foi hoje galardoado com o Pémio Nobel da Paz pelos seus esforços no combate à fome e em promover a paz foi fundado em 1961 a pedido do presidente dos Estados Unidos Dwight Eisenhower.

Começou no entanto apenas com uma experiência para se testar se a ONU teria capacidade de fornecer ajuda alimentar aos pontos mais distantes do pleneta e a sua primeira missão foi no Irão em 1962 em zonas destruídas por um sismo.

Em 1965 ganhou estatuto permanente e é tida como a maior organização humanitária do mundo.

O PAM diz que em qualquer dia da semana tem a funcionar 5.600 camiões, 30 navios e quase 100 aviões a transportarel alimentos ou outra ajuda. O ano passado prestou ajuda a 97 milhões de pessoas em 88 países, o maior número desde 2012.

Em 1989 fez a maior entrega aérea da ajuda humanitária da história. Vinte aviões de carga voaram trs vezes por dia para transportar 1,5 milhões de toneladas de alimentos para o Sudão

Actualmente está envolvido em seis operações de ajuda alimentar, na República Democrática do Congo, nordeste da Nigéria, Sahel, Sudão do Sul, Síria e Iémen.

O PAM é governado por uma comissão executiva de 36 membros cuo director é por tradição dos Estados Unidos. Actualmente o seu director é David Beasley, um político do Partido Republicano nomeado pelo Presidente Donald Trump e que ocupa o cargo desde 2017.

O programa 90.000 funcionários dos quais cerca de 90% estão baseados em países onde a organiza,cão fornece ajuda.

O PAM é financiado por doações voluntárias, principalmente de governos mas também de companhias e doadores privados.

Em 2019 angariou 8.000 milhões dólares. Os Estados Unidos são há cerca de 30 anos os principais doadores tendo contribuido o ano passado com 3.366 milhõe de dolares desse total. Este ano até o passado dia 3 a contribuição america tinha sido de 2.730 mihões dólares

O Prémio Noel da Paz dá ao galardoado um milhões de dólares o que não ’e muito no orçamento da organização mas certamente que ajuda.