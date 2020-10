Covid-19: Pandemia atinge as 18 províncias do País

As autoridades sanitárias angolanas registaram, nas últimas 24 horas, mais 95 novas infecções, dois óbitos e 20 pacientes recuperados de Covid-19.

De acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que fazia a actualização dos dados da Covid-19 no país, um caso foi diagnosticado na província do Bengo, um na Huíla, quatro em Benguela, quinze no Cunene, sete no Namibe e 67 em Luanda.

Franco Mufinda anunciou ainda que os primeiros casos registados na província do Namibe são importados do corredor epidemiológico Luanda/Cuanza Sul/Benguela.

Entre os novos pacientes, cujas idades rondam entre os 07 aos 69 anos, estão 64 do sexo masculino e 31 do sexo feminino.

Já as duas mortes, avançou que envolvem dois cidadãos do sexo masculino residentes em Luanda e Benguela, ambos angolanos de nacionalidade.

Os recuperados, adiantou, são pacientes da província de Luanda.

Angola contabiliza 5.958 casos positivos, com 208 óbitos, 2.635 recuperados e 3.115 activos. Entre os activos, 10 estão em estado críticos com ventilação mecânica invasiva, 17 graves, 70 moderados, 360 com sintomas leves e 2.658 assintomáticos.