Candidatos às eleições da FAF trocam acusações

A lista C concorrente às próximas eleições da Federação Angolana de Futebol (FAF) para o quadriénio 2020/24, liderada pelo presidente cessante, Artur Almeida e Silva, solicitou à comissão eleitoral a impugnação do candidato Norberto de Castro (lista B), segundo uma nota que a Angop teve hoje acesso.

Artur Almeida e Silva, de acordo com o documento da Comissão Eleitoral, fundamenta que Norberto de Castro foi eleito para o quadriénio 2016/20 como vogal de direcção da FAF e cumpriu todos os actos administrativos incluindo a tomada de posse, tendo posteriormente solicitado a sua demissão do elenco cessante.

Entretanto, a Angop apurou que o pronunciamento da Lista C foi anexo com documentos legais assinados pelo seu líder e presidente cessante que o comprometem, e deixa caminho aberto a Norberto de Castro, para a disputa do ‘’cadeirão’’ máximo do órgão reitor.

Soube-se, igualmente, que a Lista B do candidato Norberto de Castro entrou com um pedido de impugnação junto a comissão Eleitoral contra a Lista C de Artur de Almeida e Silva, pelo facto de constar no seu elenco, o ex-Director Provincial dos Desportos do Huambo, Bernardo Suca, que havia sido condenado a quatro anos de cadeia efectiva por crime de peculato, no exercício das suas funções.

Além do presidente cessante e Norberto de Castro, na lista de pretendentes ao cargo de direcção na FAF, figuram igualmente o antigo internacional, António Gomes “Tony Estraga, o ex-presidente do Conselho Técnico Desportivo da Federação, Nando Jordão e José Macaia.

A Comissão Eleitoral, integrada por Olinda dos Santos França (presidente), Gilberto Magalhães (secretário) e Domingos Torres “Didi” (escrutinador), deverá anunciar quinta-feira a sua decisão em relação ao assunto.

As eleições acontecem a 14 de Novembro próximo.