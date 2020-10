Cabo Verde: Imigrante italiano concorre à Assembleia municipal da Ilha da Boa Vista

Nas eleições autárquicas de 25 de Outubro, os imigrantes recenseados podem votar e entrar na corrida eleitoral como candidatos. Tal permite que o empresário italiano Sergi Cora concorra à Assembleia municipal da Ilha da Boa Vista.

O italiano, residente na ilha da Boa Vista há 23 anos, tem o apoio do partido Popular, e diz que “escolhemos concorrer apenas para Assembleia Municipal por entender que não teríamos grandes hipóteses de ganhar a presidência da Câmara”.

“Estando no presente Órgão legislativo, podemos fiscalizar as acções do executivo e contribuir com propostas para que haja um desenvolvimento sustentado da Boa Vista”, acrescenta Cora.

O jornalista Júlio Rodrigues diz que a iniciativa de Cora mostra que os imigrantes devem se ” interessar e preocupar como processo democrático e desenvolvimento local, fator essencial para a própria integração”.

O jurista, Manuel Monteiro, que viveu na França, espera que outros imigrantes, sobretudo os da costa ocidental africana, possam também se interessar em participar na vida política de Cabo Verde.