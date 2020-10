Angolanos ocupam quatro lugares na meia-final na competição artística para pessoas com deficiência

Apenas quatro dos 13 cantores angolanos portadores de deficiência transitaram para as meias-finais, na disciplina de canto, da primeira edição do concurso Digital African Handi-Talents, uma competição artística e cultural promovida na Costa do Marfim.

Trata-se de Emildy Kennedy, cantora de soul, r&b e música alternativa, José Valdinho “Fresh Niggaz”, Jota MC “Melutu”, rap, e Salu B (música alternativa), os angolanos, que constam entre os 20 semi-finalistas, disputam até o dia 12, por uma das 10 vagas para a final, agendada para o período de 15 a 22 do mês em curso.

Os angolanos foram seleccionados por votos online, dentre mais de 130 artistas de vários países africanos, sendo que têm agora pela frente à concorrência de cantores do Gana, Zimbabwe, Benin, Senegal, Cabo Verde, Burkina Faso, Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Nigéria e Serra Leoa.

Para atingir à final da iniciativa do grupo de média online marfinense “Ivoirehandicaptv.net”, dedicada a pessoas com deficiência e idosos, os cantores angolanos necessitam do apoio dos internautas, com votos que podem ser feitos no sítio www.daht.ivoirehandicaptv.net e nas páginas das plataformas digitais Facebook, Instagram e Youtube.

Segundo dados divulgados, ontem, no sítio oficial da organização, Angola é o sexto país de uma lista de dez, cujos internautas mais votam.

A lista é liderada pelo Burkina Faso, seguido pelo Canadá, Benin, Gana, Costa do Marfim, Angola, França, Estados Unidos, Serra Leoa e Nigéria.

O Digital African Handi-Talents pretende promover cultural e artisticamente as pessoas com deficiência no meio digital e sensibilizar as populações sobre a deficiência, descobrir a riqueza cultural e artística africana, descobrir e promover os talentos, como forma de dar oportunidades aos mais desfavorecidos.