Análise: “É escandaloso que a África tenha a maior prevalência de pessoas com fome do mundo”

Um estudo da Jeune Afrique revela o cansaço dos africanos relativamente às conversas sem fim dos políticos prometendo o bem estar, o emprego, a saúde em discursos e inflamados relatórios sobre a riqueza e o potencial do continente.

Diz a revista “ser escandaloso que a África tenha a maior prevalência mundial de pessoas com fome – 20% da sua população – e a maior quantidade de terras aráveis ​​não cultivadas do mundo”. De acordo com o Banco Mundial e a Organização para a Alimentação e Agricultura, a savana africana da Guiné sozinha tem o dobro da terra disponível para a produção de trigo no mundo, mas apenas 10% dela é cultivada actualmente.

O texto revela ainda o paradoxo e intrigante situação em que vive o continente, perante o quadro assustador que se observa numa terra de abundância. África consta nos relatórios como produtora de recursos naturais como cacau, café, diamantes, cobre, petróleo e produtos associados, numa lista que se perde na descrição das suas enormes potencialidades. Diz o estudo que produzir ou possuir recursos por si só não conta. O que importa realmente é o que se faz com a própria produção e como transformamos todo esse potencial em realidade.

A análise vai mais a fundo quando justifica as situações como a mudança do clima, a desertificação e degradação da terra e um boom demográfico que colocam esses recursos do continente sob pressão contínua, causando danos ao solo e aos sistemas de água, com a poluição e menor produtividade agrícola e pecuária e perda de biodiversidade.

As consequências relacionadas variam desde o local – como cargas de trabalho agrícolas mais pesadas, especialmente para as mulheres – até uma incidência nacional mais ampla de migração, conflitos e insegurança, com repercussões internacionais.

A degradação e o mau uso da terra, a ocupação desordenada de espaços e as emissões poluentes das indústrias, as migrações internas produzem já o fenómeno da desertificação do continente. A menos que acções correctivas imediatas sejam tomadas para restaurar e gerenciar adequadamente os ecossistemas da terra e da floresta, as perspectivas não dão razão à realidade triste que se vive no continente.

Em Angola, onde a pobreza adquiriu estatuto de cidadania e se assiste à delapidação desordenada dos seus importantes recursos naturais e a exportação para o Ocidente, dos seus recursos financeiros, a situação pode ser encarada como o pior golpe, que as lideranças políticas promoveram ao longo de 38 anos, numa teia muito bem gizada, que permitiu a drenagem de importantes recursos financeiros para o exterior do país, engordando o sistema ocidental com o fruto do saque.

Fala-se que até Singapura alberga um valor que ultrapassa os 60 biliões de dólares, em contas domiciliadas nesse território asiático, onde curiosamente foi nomeado o embaixador Daniel Rosa, que sai de Bissau com a missão de auscultar e detectar o paradeiro dos milhões de dólares do petróleo angolano, abusivamente desviados por uma clique de triste memória.

A batalha não será fácil, mas conta com a colaboração da comunidade internacional e será nesta base de luta diplomática, que Angola concentra a sua cruzada contra a corrupção, que transformou a sua riqueza em banquete

A degradação da terra continua à medida que as mudanças climáticas e a variabilidade tornam as secas e inundações mais frequentes e graves. Ao mesmo tempo, a competição pela terra está se intensificando, não apenas por causa da urbanização, do crescimento populacional e da maior demanda por alimentos e energia. Entre os principais factores estão as políticas e práticas agrícolas que influenciam o uso da terra e podem permitir uma recuperação verde equilibrada ou facilitar a aquisição em grande escala e a captura de terras por elite, às vezes envolvendo o deslocamento da comunidade.

A capacidade de África de planear o seu desenvolvimento dependerá muito do futuro da agricultura e de como pode converter os problemas actuais em oportunidades. Libertar o potencial agrícola não depende apenas de manter a economia correcta, mas também da capacidade de restaurar e regenerar terras, de combater as mudanças climáticas e de evitar gafanhotos e todas as formas de doenças.

“O retorno à economia verde”

Uma melhor governança permitirá o impulso para ‘reconstruir mais verde’ e atingir a neutralidade da degradação da terra. Essa meta internacional permite que as populações de terras secas evitem, reduzam e revertam a desertificação, o que contribui para a adaptação às mudanças climáticas com mitigação.

Também reconhece a centralidade da segurança alimentar – envolvendo disponibilidade, acesso, utilização e estabilidade dos recursos alimentares – e promove o investimento necessário na agricultura e gestão sustentável da terra, restauração e reabilitação.

A segurança alimentar é a chave para sair da recessão e alcançar a agenda industrial de África. Atualmente, o continente gasta cerca de US $ 35 bilhões em importações de alimentos por ano e esse montante aumentará para US $ 110 bilhões em 2025 se a tendência continuar.

A trajectória de desenvolvimento da África depende de políticas inteligentes e de uma implementação eficaz. Os governos devem progredir na questão fundamental da segurança da posse da terra e acelerar o fornecimento de itens essenciais, como infraestrutura da cadeia de suprimentos.

Além de estradas, isso envolve instalações de armazenamento e pontos de comercialização para minimizar as perdas pós-colheita (até 30% da produção total) e ajudar a construir cadeias de valor nacionais e internacionais. Também é necessária uma estrutura de incentivos e serviços para modernizar um setor maioritariamente povoado por pequenos proprietários.

A lista inclui acesso ao crédito, incentivos fiscais e pagamento de serviços ecológicos do sector privado. Os meios de subsistência agrícolas e não agrícolas, por sua vez, precisam de mais diversidade, apoiados por vigorosos serviços de extensão e redes de agricultores que participam do planejamento do uso da terra.