Morreu antigo basquetebolista Sidrack

O basquetebolista Sidrack, que integrou a equipa sénior do 1º de Agosto faleceu ontem na sua residência, no Zango 4, por motivo de doença.

Símbolo da virilidade do basquetebol nacional, Sidrack foi um jovem que marcou a época de projecção da modalidade no clube militar, nomeadamente no Rio Seco, onde brilhou e encantou pela sua elasticidade desportiva, grangeando a admiração dos adeptos e direcção do clube.

Humilde na forma de ser e de estar, Sidrack, era também o menino bonito da bola ao cesto, no bairro da Samba Pequena, em Luanda, onde viveu a sua infância. Natural de Malanje, marcou uma época decisiva do basquetebol nacional, que é a modalidade pioneira na consagração de Angola, como país de talentos na bola ao cesto.

Tendo passado pela mão do professor Victorino Cunha, o basquetebolista enquadrou-se facilmente nos planos da equipa, cumprindo com brio, os atributos que a sua altura, dois metros, proporcionava. Nas mãos do técnico Vitorino Cunha, o jovem Sidrack ganhou a endurance que o tornou numa das peças fundamentais do clube militar. Honra e glória a esta figura popular do basquetebol angolano. Paz à sua alma!