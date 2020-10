Angola tem um novo alvo na luta contra o desvio de fundos públicos

A imprensa europeia faz uma leitura objectiva do processo de luta contra a corrupção em Angola considerando que as autoridades angolanas incidem a sua atenção neste momento a um novo alvo na luta contra a corrupção, na pessoa do empresário Carlos São Vicente, que está a ser alvo de investigações na Suíça, onde foram congelados na sua conta 900 milhões de dólares americanos, transferidos de Luanda, “o que já que já permitiu a Angola melhorar a pontuação no Índice de Perceção da Corrupção.”

A Euronews avança com uma notícia da Lusa descrevendo os motivos da acção da Procuradoria Geral da República de Angola, que neste momento coopera com as autoridades suíças, no sentido do resgate dos fundos desviados, avaliados num total de 3 biliões de dólares americanos.

São Vicente liderou a empresa “Angola, Agora e Amanhã” (AAA), agora à guarda da Procuradoria-Geral angolana que apreendeu diversos imóveis, incluindo a rede de hotéis IU e IKA, e ainda 49% de participações da sociedade no Standard Bank de Angola.

As apreensões foram justificadas pelos fortes indícios dos crimes de peculato, participação económica em negócio, tráfico de influências e branqueamento de capitais implicados ao empresário e também já há meses sob investigação pelas autoridades helvéticas

O banco angolano emitiu um comunicado a dar conta que o accionista Carlos Vicente suspendeu as funções de administrador não executivo na instituição e garantiu estar a colaborar com o Banco Nacional de Angola.

Na abertura da reunião extraordinária do Conselho da República, o Presidente angolano prometeu não desarmar na luta contra a corrupção e o desvio de fundos públicos, que tem na empresária Isabel dos Santos o alvo mais mediático, num processo conhecido como “Luanda Leaks”, espoletado pelo “denunciante” português Rui Pinto.

Casado com uma das filhas de Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola, Carlos São Vicente lidera um dos maiores grupos de hotelaria e seguros do país.

Entre os muitos negócios do grupo AAA em Angola, estão diversos contratos de seguros petroquímicos com a Sonangol, onde, de acordo com dois antigos administradores citados pelo portal Angonotícias, o empresário São Vicente terá perdido o monopólio dos seguros depois da entrada em 2016 de Isabel dos Santos para a liderança da petrolífera e da criação do programa de redução de despesa denominado “Sonalight”.

São Vicente terá sido afastado da Sonangol através de um decreto presidencial assinado por José Eduardo dos Santos e justificado por “gestão alegadamente não transparente.”

PALAVRAS DO PRESIDENTE JOÃO LOURENÇO A PROPÓSITO DOS DESVIOS DE FUNDOS PÚBLICOS EM ANGOLA

“As autoridades competentes não recuarão na determinação de levar avante a sua luta contra a corrupção e a impunidade, responsabilizar criminalmente os presumíveis criminosos e recuperar os activos ilicitamente adquiridos, que lesaram o estado angolano, não importando onde eles estejam, em Angola ou no estrangeiro”.