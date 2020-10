Sondagem SIC/Expresso aponta Marcelo como vencedor das presidenciais à primeira volta

Apesar de garantir a reeleição à primeira volta e até com uma percentagem maior dos votos do que em 2016, Marcelo não deverá conseguir destronar Mário Soares como o maior vencedor de uma eleição presidencial em Portugal.

A primeira sondagem do ICS/ISCTE para SIC e Expresso para as eleições presidenciais aponta para uma vitória do Presidente da República no cargo, Marcelo Rebelo de Sousa, com 65% das intenções de voto. Em segundo lugar a sondagem prevê que fique Ana Gomes, a ex-eurodeputada socialista que recebeu esta semana o apoio do PAN, com 12% das intenções de voto.

Marcelo falha assim o objetivo de conseguir o resultado mais expressivo numa eleição presidencial, que pertence a Mário Soares com 70,3% em 1991, mas, no cenário conhecido esta sexta-feira, consegue a reeleição com uma percentagem maior dos votos do que em 2016, quando conseguiu 52%.

Quem também falha o seu objetivo, segundo a sondagem, é André Ventura. Com 8% das intenções de voto, o líder do Chega ficaria em terceiro lugar, com pouco mais do que a quarta candidata mais votada, Marisa Matias, a quem se estima 7% dos votos. Em último lugar no estudo do ICS/ISCTE fica João Ferreira, o candidato comunista que recolhe 6% das intenções de voto.