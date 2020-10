Empresa de energia renovável ultrapassa ExxonMobil em cotação bolsista

Segundo os analistas, esta ultrapassagem reflecte a crescente importância atribuída pelos investidores às energias verdes, a insegurança relativamente ao comportamento do petróleo e a preferência por retornos estáveis em tempos de baixas taxas de juro.

A maior empresa mundial de energia solar e eólica ultrapassou a ExxonMobil em cotação na bolsa esta sexta-feira, reporta o Financial Times. A ultrapassagem reflecte as preferências dos investidores por um novo paradigma na energia, além da incerteza à volta do petróleo.

A NextEra Energy chegou esta sexta-feira aos 138,6 mil milhões de dólares de valorização em bolsa, ou 118,3 mil milhões de euros, o que representa um crescimento de mais de dois terços nos últimos dois anos, de acordo com a S&P Global Market Intelligence, citada pelo FT. Já a ExxonMobil, em tempos a maior empresa cotada em bolsa do mundo, chegou aos 137,9 mil milhões de dólares em bolsa, ou 117,7 mil milhões de euros, o que representa uma desvalorização de quase metade desde o início do ano.

Posicionadas em secções bem distintas do mercado, a NextEra registou lucros de 1,7 mil milhões de dólares, ou 1,45 mil milhões de euros, na primeira metade do ano, ao contrário da ExxonMobil, que tem sofrido com a desvalorização do petróleo. Já a NextEra, apesar de se dedicar às renováveis, assenta parte da sua produção eléctrica em combustíveis fósseis, pelo que beneficia deste efeito negativo na operação da Exxon.