Alemanha regista 2.563 novos casos nas últimas 24 horas

A Alemanha registou 2.563 novas infecções pelo coronavírus nas últimas 24 horas, sendo este o terceiro dia consecutivo com registo acima dos 2.500 casos, algo que não acontecia desde meados de Abril, divulgou hoje o Instituto Robert Koch (RKI).

De acordo com dados do centro epidemiológico alemão, o número de novas infecções diárias “continua a sua lenta tendência de aumento”.

Na sexta-feira foram registados 2.673 casos covid-19 na Alemanha e na quinta-feira 2.503.

Há cerca de uma semana, a 26 de Setembro, a barreira dos 2.500 casos também já tinha sido ultrapassada com 2.507 infecções.

Na Alemanha, o pico de infecções foi registado entre o final de Março e o início de Abril, com mais de seis mil novas infecções diárias.

A 18 de Abril, os alemães reportaram 3.609 casos de infecção pelo novo coronavírus.

A Alemanha soma 296.958 casos de covid-19, isto num país cuja população ronda as 83,2 milhões de pessoas.

Segundo o RKI, 260.900 já recuperaram da doença, enquanto o número de mortos sobe para 9.527 pessoas com registo de mais 19 nas últimas 24 horas.

Renânia do Norte-Vestfália e Baviera são os estados federais com mais casos e Bremen e Berlim, os de maior incidência nos últimos sete dias, com 35 e 38 casos por cada 100.000 habitantes.

O governo alemão e os executivos dos 16 estados federais decidiram esta semana endurecer as medidas para conter a pandemia, nomeadamente através da proibição de festas em locais públicos e alugados que ultrapasse os 50 participantes, isto em regiões onde há mais de 35 infecções por semana por 100.000 habitantes.

Já o máximo permitido para reuniões privadas é de 25 participantes.

Também foi acordado impor multas de, pelo menos, 50 euros a quem der informações falsas sobre a sua identidade nas listas de contactos de bares e restaurantes.

Em Berlim também foi decidido impor o uso de máscaras nos escritórios.

A chanceler alemã, Angela Merkel, já defendeu as novas medidas, explicando que em causa está a contenção da propagação das infecções pelo novo coronavírus, mantendo “a actividade económica e as escolas a funciona na medida do possível”.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 34,3 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (42.268 mortos, mais de 467 mil casos), seguindo-se Itália (35.941 mortos, mais de 319 mil casos), França (32.155 mortos, mais de 589 mil casos) e Espanha (32.086 mortos, mais de 789 mil casos).

Portugal contabiliza 1.983 mortos em 77.284 casos de infecção.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em Fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.