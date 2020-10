Movicel desmente que tenha voltado atrás nas novas tarifas

O Conselho de Administração da Movicel informou esta quinta-feira que a operadora de telefonia vai, afinal, manter os preços dos novos tarifários que entraram em vigor a 15 de Setembro e que vai alterar a partir de hoje os benefícios dos planos Takuiá e Kargas.

Todos os clientes que aderiram aos novos tarifários de 15 a 30 de Setembro passam a beneficiar, a partir desta quinta-feira, até ao próximo dia 5 de Outubro, de mais de três milhões de minutos de bónus.

“Os preços não voltam a estar como antes, porque não é possível sustentar a empresa com aqueles preços. Vamos apenas alterar os benefícios que os planos incorporam e que serão dados em função dos planos”, disse aos jornalistas o PCA da Movicel Aristides Safeca.

Segundo o PCA da Movicel, a operadora pratica os preços mais baixos do mercado, em alguns casos até 90 por cento mais acessíveis.

Aristides Safeca disse que a política de preços baixos, aliados à forte desvalorização da moeda, motivou o estabelecimento do novo tarifário que vigora deste o dia 15.

“A conjugação destes dois factores tem afectado a sustentabilidade da empresa, dificultado a manutenção das operações e a capacidade de investir”, explicou.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração da Movicel, para garantir a qualidade e melhoria dos serviços e manter a sustentabilidade da empresa, cujo operação e investimentos são de cerca de 70 por cento em divisas, a Movicel tem de se adaptar às condições macroeconómicas do País.

“Apesar da forte desvalorização da moeda, a Movicel assegura que os próximos ajustamentos terão sempre em conta o poder de compra dos clientes”, realçou.

Entretanto, nos novos tarifários que a operadora implementou e que vão permanecer em vigor por tempo indeterminado, sofreu as seguintes alterações:

No tarifário de 15 de Setembro, o plano Takuiá tinha 15 minutos válido por três dias a preço de 500 kwanzas, agora passa a ter 20 minutos para a mesma rede e cinco para as demais, e sobe de 10 para 20 o número de mensagens com 100 MB de dados, contra zero anteriores.

O plano Karga Leve que agora é válido por sete dias, ao preço de 1.500 kz, duplica os minutos para 80 contra os 40 anteriores, para a mesma rede, e acrescem-se os minutos para outras redes que vai de cinco para 40 e também duplica o saldo de dados de 100 para 200 mais 400 MB de bónus.

O plano Karga Nice que tinha a validade de 10 dias, passa agora a 15, ao preço de 2.000 kz, sobe para 110 minutos para a mesma rede, contra os 60 anteriores, mantém os 10 minutos para outras redes, sobe para 60 o número de mensagens, contra as 10 anteriores, e o saldo de dados passa de 200 para 500 MB, e mais 100 MB de bónus.

O plano Karga Tudo, que era válido por 15 dias, agora passa a ter 30 dias de validade e sobe para 180 minutos para a rede Movicel, contra os 100, anteriores mantém os 15 minutos para outras redes, e sobe de 15 para 80 o número de mensagens.

Quanto ao saldo de dados esse plano passa a ter 1 GB, contra os 400 MB anteriores.

O plano Karga Bwé, que era o único para 30 dias, permanece com o mesmo tempo mas sobe para 750 minutos para a rede Movicel contra os 350 anteriores, os 50 minutos para outras redes mantêm-se, sobe para 100 o número de mensagens, contra os 50 anteriores, e a carteira de dados passa de 1 para 4 GB. De lembrar que o plano Karga Bwé mantém o preço de 10.500 kwanzas.