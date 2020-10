Gelson marca mas Rio Ave eliminado da Liga Europa

Apesar dos dois golos do angolano Gelson Dala, o Rio Ave falhou, na noite de quinta-feira, o apuramento à fase de grupos da Liga Europa de Futebol, ao perder com os italianos do AC Milan aos penáltes, em jogo do “play-off”, disputado em Vila do Conde.

A equipa transalpina adiantou-se no marcador, através de Saelemaekers, aos 51 minutos, mas os vilacondenses reagiram e igualaram por Francisco Geraldes, aos 72′.

Gelson Dala, logo no primeiro minuto do prolongamento (90+1), tratou de adiantar a formação portuguesa no marcador, mas Calhanoglu igualou na conversão de uma grande penalidade (2-2), aos 120+2.

Após empate (1-1) no tempo regulamentar e 2-2 no final do prolongamento, a eliminatória teve de ser decidida aos penáltes com o atleta da Selecção Nacional a fazer o que lhe competia, ou seja, marcou o seu segundo golo na partida.

Nas “lotarias”, o conjunto italiano acabou por se superiorizar (9-8), impedindo o Rio Ave de se juntar ao Sporting de Braga (entrada directa) e Benfica (que caiu na terceira eliminatória da “Champions”), no sorteio desta sexta-feira para a fase de grupos da prova.

Assim, os vilacondeses colocam ponto final ao sonho europeu de forma dramática, apesar do contributo do atleta formado no 1.º de Agosto (Angola), inicialmente dado como incerto na partida, por conta de uma lesão, finalmente superada.

Não é de hoje que o avançado angolano se revela no futebol luso. Foi assim quando transferido em finais de 2016 para o Sporting e tem sido uma referência ao serviço da sua actual equipa, na qual já foi eleito, por diversas vezes, o melhor em campo em jogos da Primeira Liga Portuguesa.

O goleador do Campeonato Nacional de Futebol da primeira divisão em 2016, com 23 tentos, distingue-se pela capacidade de jogar dentro e fora da área, sempre com orientação para a baliza, e também pelo seu faro para os golos.

A criação de linhas de passe e o domínio do jogo pelas laterais são outras das qualidades que tornam o futebolista um activo distinto, sem deixar de parte a capacidade técnica e a habilidade inata.

Gelson Dala, de 24 anos, é uma das esperanças do combinado nacional na corrida para o Campeonato do Mundo, a realizar-se no Qatar, em 2022.

Actualmente, faz parte dos convocados dos Palancas Negras (Selecção de Angola) para os jogos da Data-FIFA, em Portugal, diante da Guiné-Bissau (dia 11) e Moçambique (dia 13).