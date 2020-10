A Nigéria gasta anualmente 5 biliões Usd na importação de alimentos, incluindo 1,5 bilião Usd em leite

Segundo o jornal Vanguard, o Ministério Federal da Agricultura e Desenvolvimento Rural (FMARD) estimou que a Nigéria gasta anualmente 5 biliões de dólares americanos para importar alimentos, dos quais 1,5 bilião é reservado à importação de leite e outros produtos lácteos.

Estas palavras do secretário permanente do FMARD, Abdulkadir Mu’azu constituíram o aspecto mais relevante da sua comunicação durante o workshop da Organização para Alimentos e Agricultura (FAO), referente ao Projecto de Cooperação Técnica das Nações Unidas (TCP), com foco na implementação do plano nacional de transformação da pecuária nos estados de Níger e Kaduna.

Fred Kafeero, representante nacional da FAO, disse que o workshop dá o pontapé inicial na implementação do TCP, acrescentando que o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação fornecerá suporte técnico para o projecto. “A FAO continuará a prestar assistência e know how ao governo da Nigéria para garantir a segurança alimentar e nutricional”, disse Kafeero. Em Julho de 2019, o Banco Central da Nigéria (CBN) anunciou que não forneceria mais divisas para a importação de leite e incentivou as partes interessadas no sector agrícola a participarem do aumento da produção local de leite.