Inapem e BODIVA juntam-se para ajudar empresas a obter financiamentos

A Bolsa de Divida e Valores de Angola (Bodiva) e o Instituto de Nacional de Pequenas e Medias Empresas (Inapem) celebraram um protocolo que visa criar condições que possibilitem as empresas a obter financiamento para projectos por via do mercado de capitais.

Uma nota da BODIVA dá conta de que o acordo pretende também permitir desenvolver acções conjuntas que orientarão os gestores de empresas em matérias de governação corporativa e no processo de preparação das empresas que pretendem financiar projectos. “Esta acção vem materializar um dos objectivos do plano de acção de 2020-2021, que consiste nos estabelecimentos de parcerias de cooperação com associações empresariais e diplomáticos locais”, lê-se no comunicado.