Girabolistas da selecção realizam testes de covid-19

Cinco dos seis futebolistas que evoluem no país, convocados para a selecção nacional visando o confronto da data FIFA diante da Guiné – Bissau (dia 11) e Moçambique (dia 13), em Portugal, realizaram testes de covid-19, nesta quinta-feira, em Luanda.

Segundo apurou a ANGOP, trata-se do guarda-redes Antoine Dominique, dos defesas Diógenes e José Matuwila, todos do Petro de Luanda, Paizo (1º de Agosto) e o avançado Ary Papel, vinculado ao Zamalek do Egipto, mas que ainda se encontra no país.

O médio Herenilson (Petro de Luanda) não fez parte do grupo, por razões desconhecidas.

O combinado nacional viaja domingo para Portugal, onde vai estagiar na região de Rio Maior, no período de 5 a 13 deste mês.

Lista dos Convocados sob orientação do seleccionador Pedro Gonçalves:

Guarda-redes: Kadu (Sporting de Espinho de Portugal), Antoine Dominique (Petro de Luanda) e Hugo Marques (Farense de Portugal);

Defesas: Anderson Lucoqui (Arminia Bielefeld da Alemanha), Bastos (Lazio de Itália), Diógenes (Petro de Luanda), Inácio Santos (U Cluj da Roménia), Jonas Ramalho (Girona de Espanha), Jonathan Buatu (Sint-Truiden da Bélgica), José Matuwila (Petro de Luanda), Núrio Fortuna (Gent da Bélgica) e Paizo (1º de Agosto);

Médios: Fredy (Antalyaspor dav Turquia), Ernesto Panzu (Hertha de Berlin B da Alemanha), Herenilson (Petro de Luanda), Show (Boavista de Portugal) e Valdomiro Estrela (sem clube);

Avançados: Fábio Abreu (Moreirense de Portugal), Geraldo (Al Ahly do Egipto), Gelson Dala (Rio Ave de Portugal), Jérémie Bela (Birmingham da Inglaterra), Ary Papel (Zamalek), Mateus Galiano (Penafiel de Portugal), Capita (Mouscron da Bélgica), Vá (Pafos do Chipre) e Zito Luvumbo (Cagliari da Itália).