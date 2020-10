Detido homem condenado a prisão fugido há cinco anos da justiça em Valongo

Um homem de 34 anos que se encontrava fugido à justiça há cerca de cinco anos foi esta quarta-feira detido pela GNR em Valongo, no distrito do Porto, no âmbito de buscas domiciliárias, revelou aquela força policial.

O detido tinha “pendente um mandado de detenção para cumprimento de uma pena de prisão efectiva de cinco anos, pela prática de crimes de sequestro e roubos”, acrescenta a nota de imprensa.

O homem foi conduzido ao Estabelecimento Prisional do Porto, para cumprimento da pena de prisão a que havia sido condenado, refere ainda a GNR no comunicado.

A operação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santo Tirso, do Destacamento de Intervenção (DI) do Porto e do Grupo de Intervenção e Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI).