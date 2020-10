Criada Biblioteca Escolar na Orquestra Camunga

A iniciativa “Um Livro Uma criança Muitas Leituras” criou, na sexta feira, a Biblioteca Escolar da Orquestra Sinfónica Camunga, na Samba, Luanda, com a entrega dos primeiros 200 livros.

O coordenador da iniciativa, o jornalista Rui Ramos, disse na altura da doação dos livros que a obra do maestro Malamba Camunga, que dirige o projecto musical há alguns anos, é de um grande relevo, embora não conte com qualquer apoio institucional. “Este projecto, aparentemente pobre, é de uma nobreza extrema, pois não só visa educar musicalmente as crianças mas igualmente combater a extrema delinquência juvenil presente no Bairro Huambo.”

O maestro Malamba Camunga, visivelmente emocionado, disse que não contava com o acto de doação. “Nunca pensámos vir a ter uma Biblioteca aqui no nosso centro, temos 350 crianças e jovens que nos frequentam, agora temos biblioteca para eles!”

É a 129ª biblioteca criada pela iniciativa desde Novembro, nas 18 províncias, sem qualquer tipo de apoio institucional, em escolas, centros de acolhimento, pediatrias e instituições comunitárias, com cerca de 33 mil livros doados em Angola e Portugal.