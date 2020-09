MPLA lamenta morte do deputado Mendes Bartolomeu

O Secretariado do Bureau Político do MPLA, manifestou, nesta terça-feira, consternação pela morte do deputado Mendes Bartolomeu.

O deputado do MPLA morreu, nesta terça-feira, numa unidade hospitalar, em Luanda, vítima de doença, aos 54 anos de idade.

Em nota de condolências a que a ANGOP teve acesso, o MPLA afirma que Mendes Bartolomeu destacou-se como funcionário do Gabinete de Cidadania e da Sociedade Civil do Comité Central e, enquanto estudante, como coordenador da célula do MPLA no Rio de Janeiro, onde se formou em Psicologia.

Mendes Bartolomeu foi docente na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, director da Escola da Fundação Eduardo dos Santos (FESA), tendo-se ainda destacado como comentarista em vários órgãos de comunicação social.

Até à sua morte, desempenhou funções como 2º Secretário da 8ª Comissão de Trabalhos Especializados e membro do Fórum Parlamentar da Região dos Grandes Lagos.