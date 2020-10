Covid-19: Laboratório de RTPCR de Benguela avariado

Duas mil amostras estão pendentes devido a uma avaria registada no único laboratório de testagem da Covid-19 (RTPCR) de Benguela, que atende a região centro e sul do país, informou, nesta segunda-feira, o director do Gabinete da Saúde, Manuel António Cabinda.

Segundo o responsável, uma equipa técnica encontra-se no terreno a tentar superar a avaria, esperando-se a solução do problema nas próximas horas.

Até à presente data, o laboratório processou mil e duzentas amostras.

Sobre os 10 novos casos registados no fim-de-semana, sete foram detectados no município do Lobito, sendo cinco destes diagnosticados na Academia do Exercito (no bairro da Luz), um na Restinga, um no bairro 28, e dois na cidade de Benguela.

Em função dos casos registados na academia, informou que se está a trabalhar para testar os contactos, factor que motivou ao isolamento, por enquanto, da própria academia,

“Infelizmente, enfrentamos este constrangimento da avaria do nosso único aparelho”, lamentou o médico António Cabinda.

A província de Benguela soma 62 casos confirmados, com 11 recuperados e três óbitos.

Dos 49 activos, dois estão com sintomatologia moderada e 47 assintomáticos.

O responsável reafirmou a necessidade do cumprimento rigoroso das medidas de prevenção e combate.