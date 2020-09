Aguinaldo Jaime responde à TPA: “A SONANGOL convenceu os poderes públicos para ser ela a assumir a liderança do co-seguro” (Vídeo)

“As AAA não prestavam contas ao regulador. O sistema era opaco”

Aguinaldo Jaime até há bem pouco tempo o responsável da ARSEG, a entidade reguladora da actividade seguradora no país, escalpeliza na entrevista à TPA, os contornos da actividade em Angola, comentando o caso das AAA, uma entidade, que nasce da costela da SONANGOL, a monopolizar o co-seguro e a exercer de facto o papel que competia à ENSA, que detinha esse direito, antes da abertura do mercado.

A história começa depois da Direcção de Gestão e Riscos da Sonangol ter resolvido, segundo Aguinaldo Jaime “convencer os poderes públicos a aprovar o decreto 39/01, de 22 de Junho, que atribui à concessionária nacional (na altura era a Sonangol a concessionária), que este decreto do Conselho de Ministros, atribuiu à Sonangol, o papel de gerir as actividades, os riscos, decorrentes da actividade petrolífera. E nessa actividade petrolífera incluiu-se também o seguro e o resseguro”.

“Ora, criou-se uma situação complicada. Porque já existia um regulador da actividade seguradora, que é a ARSEG. No seguimento da aprovação da lei geral da actividade seguradora e depois criou-se aqui uma espécie de bicefalia na gestão de riscos petrolíferos, ao atribuir-se esta responsabilidade à Sonangol, na altura, enquanto concessionária dos direitos mineiros.

Foi “na sequência da aprovação desse decreto pelo Conselho de Ministros, que, repito, o decreto nº 39/01 de 22 de Junho, que as AAA aparecem, numa primeira fase, como desenvolvimento natural da própria Direcção de Gestão de Riscos da Sonangol e depois mais tarde, com uma parceria público-privada, (eu não conheço muito bem os contornos deste processo, porque na altura não estava ainda como sabe, na ARSEG).

“Mas sei que a Direcção de Gestão de Riscos da Sonangol fez uma apresentação no mercado internacional de Londres onde justificava, a existência deste novo regime de gestão de riscos da actividade petrolífera, com o facto de ao centralizar essa actividade c portanto ganhar-se-ia força e peso negocial junto do mercado internacional e, portanto, melhor posicionada para a defesa do interesse nacional”.

TPA – A si convenceu-lhe esta solução, esse argumento da Sonangol?

Comentário de Aguinaldo Jaime: “Esta bicefalia, quando se criam órgãos a concorrerem entre si com responsabilidades difusas no mercado, isso não costuma ser uma boa solução. Porque depois surgem os conflitos institucionais”. Era preciso separar as responsabilidades da ARSEG e as da Sonangol…

Se me pergunta: isso foi boa solução? – pergunta Aguinaldo Jaime. A sua resposta: “Eu acho que não foi. Justamente porque se criou essa bicefalia…” (Acompanhe a entrevista no vídeo)