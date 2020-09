Movicel recua na decisão de subir os preços dos diferentes planos tarifários

O clamor dos clientes que se fez sentir depois de o Novo Jornal, a 17 deste mês, ter divulgado em primeira mão, que a Movicel se preparava para um escalada nos preços dos seus serviços, a empresa acabou por recuar na decisão tomada de aumentar os preços dos planos Takuiá e Kargas, e anunciou que vai repor, no próximo dia 01 de Outubro, alguns benefícios que os clientes tinham perdido.

A informação foi avançada à Rádio Nacional de Angola por Hélquio Vieira Dias, director-geral adjunto da Movicel, tendo afirmado que o recuo da decisão tem a ver com as contentes reclamações dos clientes da operadora telefónica, que começaram a surgir logo depois de o Novo Jornal ter divulgado os seus planos e o descontentamento dos clientes.

“Fruto das reclamações dos clientes, reunimos e estamos a fazer um ajustamento do tarifário dos planos Karga Leve, Karga Nice e Karga Tudo, a partir do dia 01 de Outubro”, disse o responsável que reconheceu a pressão dos clientes.

Segundo Hélquio Vieira Dias, os ajustes vão abranger os assinantes que procederam aos carregamentos com o tarifário em vigor desde 15 de Setembro deste ano.

“A Movicel está a rever a validade dos planos e resolver a questão dos benefícios de cada plano”, disse.

Hélquio Vieira Dias, garantiu que a equipa técnica trabalha na tramitação deste processo, cujo resultado será comunicado nos próximos dias e acrescentou também que o ajustamento dos tarifários que entrou em vigor no passado dia 15, ocorreu no âmbito de propostas apresentadas pelo regulador oficial.

O responsável disse ainda que a Movicel encontra-se num processo de transformação e quer primar por novos investimentos para a melhoria da sua rede, com o aumento do número de clientes nas 18 províncias do País e reconheceu que a empresa tem procurado estrategicamente adaptar-se às condições económicas e financeiras de mercado.

De recordar que os planos Takuia e Kargas sofreram mudanças, quer nos minutos, quer no preçário, no quadro do plano de transformação da empresa, que justifica a necessidade da melhoria da rede.

Actualmente quem carrega um plano por 30 dias paga 10 mil kwanzas contra os 2.200, 3.900 e 7.400 kwanzas, respectivamente.