MPLA denuncia campanhas contra Angola

O Bureau Político do MPLA denunciou, neste sábado, as campanhas de intoxicação movidas contra as instituições do Estado angolano e o Presidente da República, João Lourenço.

Numa declaração sobre o 3º aniversário do mandato de João Lourenço, o MPLA repudia “veementemente todas as manobras de diversão” visando desacreditar as acções no âmbito do combate contra a corrupção, a impunidade e demais práticas nocivas que ameaçam “seriamente” os alicerces da sociedade angolana.

O MPLA manifesta, por outro lado, a sua “confiança” nas instâncias de Justiça, no sentido de fazer imperar a Lei e o Direito, ao mesmo tempo que exorta aos angolanos a manterem-se “vigilantes” e a cerrarem “fileiras” em torno da liderança do Presidente João Lourenço.

Na perspectiva do maior partido político angolano, só com a participação de todos Angola poderá vencer os desafios do desenvolvimento.

Na sua mensagem, o MPLA encoraja, ainda, o Presidente da República a reforçar as medidas de políticas para garantir a dinamização da economia nacional e consolidar as conquistas alcançadas em sede dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos.

O partido no poder em Angola reconhece que o Presidente João Lourenço não tem poupado esforços, desde o primeiro dia em que assumiu o poder, para consolidar a estabilidade política e social, no quadro da governação de proximidade, inclusiva e participativa.

“Os três anos de governação do Presidente João Lourenço também estão marcados pela implementação de medidas destinadas a assegurar o desenvolvimento económico sustentável”, lê-se numa nota distribuída à comunicação social.

A este propósito, a nota destaca o “aumento” da produção interna de bens de consumo de primeira necessidade, bem como a “melhoria” do ambiente de negócios, por forma a que o país reconquiste a confiança dos investidores angolanos e estrangeiros.

Na sua nota, o MPLA destaca, igualmente, o envolvimento pessoal do Presidente João Lourenço, ao longo dos três anos do seu mandato, na transformação do combate contra a corrupção como imperativo nacional, na reforma do Estado e da Justiça, e no alargamento dos espaços de liberdade de expressão e de manifestação política.

Outrossim, o MPLA realça a postura do Presidente angolano, ao fazer uma maior aposta nos jovens e nas mulheres no processo de decisão política e na promoção da diplomacia económica, para a captação de investimentos estrangeiros.

Num outro sentido, o MPLA exorta a todos os angolanos a associarem-se aos esforços visando a moralização da sociedade, vencer a crise económico-financeira e continuar a promover o bem-estar e a qualidade de vida das populações.

Por último, o partido maioritário no país reitera o apoio nas medidas implementadas pelo Executivo destinadas a atenuar o impacto da pandemia da Covid-19.