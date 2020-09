Roland-Garros: Frederico Silva apurou-se para 3ª ronda das qualificações

O torneio de Roland-Garros começou nesta semana com a fase de qualificações para o torneio principal.

A maior prova francesa de ténis, Roland-Garros, já começou apesar das restrições ligadas à Covid-19.

Todos os atletas são testados e se um teste PCR for positivo, o tenista é excluído da prova, o que já aconteceu com cinco masculinos e uma feminina.

No que diz respeito aos atletas portugueses, Pedro Sousa e João Domingues foram eliminados na primeira ronda das qualificações, respectivamente pelo checo Lukas Rosol e pelo holandês Robin Haase.

Quanto a Frederico Silva apurou-se para a terceira e derradeira ronda das qualificações antes do torneio principal, eliminando respectivamente o sérvio Viktor Troicki e o brasileiro João Menezes.

Nesta quarta-feira, o atleta luso venceu em dois sets João Menezes com os parciais de 7-6 e 7-6.

No fim do encontro, em declarações à RFI, Frederico Silva mostrou-se satisfeito com o triunfo e esperar vencer o derradeiro encontro frente ao checo Tomas Machac.

Como podemos analisar o triunfo frente a João Menezes?

Foi um encontro bastante equilibrado. Já sabia que ia ser um jogo difícil contra o João, sabia que íamos ter pontos bastante longos, pontos bastante duros, com troca de bolas intensas e foi isso que acabou por acontecer. Felizmente consegui acabar o jogo em dois sets, conseguir vencer em dois sets, e estou muito satisfeito por ter ganho o jogo desta forma.

Dois triunfos em dois encontros, isso dá uma confiança…

Sem dúvida que dá confiança. Obviamente em Roland-Garros todos os jogos seriam difíceis. Tanto o jogo frente ao Viktor Troicki, como frente ao João Menezes, foram jogos muito difíceis com jogadores muito bons. O Troicki obviamente foi um jogador de topo há uns anos e continua a ser um jogador com um óptimo nível. O João é um jogador que está com um óptimo nível, também já teve melhor ranking e está com um muito bom ténis. Foram dois jogos muito importantes para mim. Primeira vez que joga aqui o qualifying de Roland-Garros em seniores e estou muito satisfeito por ter conseguido ganhar estes dois jogos. Agora vou tentar preparar da melhor forma o último jogo.

Agora vai defrontar Tomas Machac, que antevisão pode fazer?

Nunca joguei contra ele. Conheço pouco dele. Vou tentar recolher informações e ver alguns jogos dele, para me preparar da melhor forma para o jogo. Sei que é um jogador novo, com um nível muito bom, e sei que vai ser um jogo bastante complicado.

Pela primeiro vez, nos seniores, participa no torneio de qualificações de Roland-Garros, espera ser tao feliz como nos juniores onde venceu o título nos pares masculinos?

Tenho muito boas memórias de Roland-Garros, do tempo de juniores, mas a verdade é que já foi há alguns anos. Entretanto já aconteceu muita coisa. Já tive momentos muito bons, já tive situações complicadas com lesões nos seniores, e agora nesta altura estou muito contente por voltar a Roland-Garros, ter a possibilidade de jogar novamente neste torneio que obviamente é um dos melhores torneios do mundo. Estar aqui e ter feito dois bons jogos, e ter a possibilidade de jogar para entrar no quadro principal, deixa-me muito satisfeito, mas o meu principal objectivo era passar a fase de qualificação. Ainda me falta um jogo para cumprir o meu objectivo.

Como pode descrever o ambiente em Roland-Garros com todas as restrições?

Acaba por ser um bocado estranho, não estamos habituados ainda a que não haja qualquer tipo de público, a que as pessoas tenham de andar com máscara. Temos todos esses cuidados. A verdade é que temos de nos habituar a isto, não podemos facilitar nada. Aqui um teste positivo à Covid-19 significa que vamos sair do torneio e ninguém quer arriscar. Por isso todos nós temos o máximo de cuidados possíveis, e compreendemos que a organização tenha os seus cuidados. Todos nós vamos tentar ao máximo segui-los de forma a que a pandemia seja a mais controlada possível aqui dentro de Roland-Garros.