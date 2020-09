Ladrões roubam avião no México, ‘buscam’ drogas na Venezuela e batem na Guatemala

Ladrões roubaram um jacto executivo de um aeroporto no centro do México, voaram para a Venezuela, aparentemente o carregaram com drogas e, em seguida, bateram o avião na Guatemala.

O gabinete do Procurador-geral da Guatemala disse que quatro pessoas morreram quando o jacto BAE 125 caiu e pegou fogo nesta quinta-feira (24), informa a agência de notícias Associated Press.

Os mortos não puderam ser identificados imediatamente porque foram gravemente queimados, mas drogas e armas foram encontradas nos destroços.

A bizarra viagem ilícita de ida e volta começou na terça-feira (22) na cidade de Cuernavaca, ao sul da Cidade do México. O avião havia chegado lá em 10 de Agosto e estava estacionado em um hangar particular.

A Agência de Aviação Civil do México disse que três pessoas pediram permissão para abastecer o jacto, supostamente para realizar verificações de manutenção no avião. Então, sem permissão, taxiaram até uma pista e decolaram, sem preencher nenhum plano de voo.

As autoridades rastrearam o avião enquanto ele voava para o sul.

O Exército guatemalteco disse que o avião fez uma escala na Venezuela antes de entrar na Guatemala, que faz fronteira com o México. A aeronave caiu por razões desconhecidas.

As drogas encontradas no avião poderiam já estar na aeronave desde que ela estava estacionada no México, mas haveria poucos motivos para levar as drogas para a Venezuela, que é um importante centro de trânsito da cocaína na América do Sul, e depois voltar.