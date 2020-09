Inacom e parceiros criam plataforma de diálogo

O Instituto Angolano das Comunicações (INACOM), as operadoras e as associações dos consumidores, decidiram, a partir desta quinta-feira, em Luanda, a criação de uma plataforma de diálogo.

A decisão saiu de um encontro entre o INACOM, operadoras e associações dos consumidores, que visou auscultar as associações dos consumidores e as operadoras e discutir assuntos transversais, entre as quais a necessidade da melhoria da comunicação entre ambos.

Em declarações à imprensa, o Presidente do Conselho da Administração do Inacom, Leonel Augusto, salientou que, doravante, haverá encontros trimestrais, com a finalidade de colher das associações dos consumidores as suas inquietações e por parte das operadoras as soluções para os consumidores.

Em relação as actualizações do tarifário, que entra em vigor no próximo mês de Outubro, o responsável adiantou que os serviços de telefonia móvel mantém o valor de 100 utts em mil kwanzas.

Já em relação as operadoras de Tv por saliente e por fibra óptica, a actualização será de 23 a 26 por cento, respectivamente.

De acordo com o responsável, as operadoras, em função da situação macroeconómica, deram entrada ao processo para actualizar os preços de alguns serviços, apontando como factor a desvalorização cambial, uma vez que 80 por cento do pagamento dos serviços é feito no exterior do país.

“Do exercício feito com o comité de preços, que integram representantes dos ministérios das Finanças, das Telecomunicações, foi identificado um perigo do ponto de vista da sustentabilidade das empresas, razão pela qual houve a determinação para o ajustamento dos preços dos serviços”, explicou o responsável.

Informou que o aumento não abrange o pacote básico, mais usado por clientes com um poder de compra reduzido.

O encontro contou com as presenças dos representantes da Unitel, Movicel, Inadec, Addic, Tv Cabo, Dstv e a Zap.