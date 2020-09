Comandante-Geral garante que a Polícia tem responsabilizado disciplinar e criminalmente todos agentes que cometem erros

O Comandante-Geral da Polícia Nacional de Angola, Comissário-Geral, Paulo Gaspar de Almeida, afirmou, hoje, em Luanda, que a corporação que dirige tem responsabilizado disciplinar e criminalmente todo efectivo que tenta manchar o bom-nome da instituição Policial.

De acordo com a corporação, a mais alta patente da corporação que falava no acto de outorga de diplomas aos novos licenciados em ciências policiais e criminais, no Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais, “General-Osvaldo de Jesus Serra Van-Dúnem”, reconheceu os erros e negligências cometidas por alguns efectivos, assim como reconheceu haver cidadãos com má postura cívica, chegando ao ponto de confrontar-se com os agentes da autoridade, procurando fazer desacreditar às boas acções da Polícia na tarefa de manutenção da ordem e segurança pública dos cidadãos e das instituições do país.

“A PNA é dos órgãos da Administração do Estado que mais pune, que mais responsabiliza os seus efectivos. É o organismo que mais mobiliza e sensibiliza cidadãos em matéria de prevenção ligadas a segurança pública e ao resgate de valores”, reiterou o Comandante-Geral, sublinhando que os efectivos da instituição conhecem as suas obrigações, que se traduzem na manutenção da ordem e tranquilidade pública e no aumento do sentimento de segurança das populações, por via da prevenção e combate a todos actos criminais.

“Muitos comparam-nos com as Polícias das grandes potências mundiais como se elas não cometessem falhas, estas Polícias das grandes potências também enfrentam índice de criminalidade superior ao nosso”, terminou.