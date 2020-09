Bayern Munique receia jogar Supertaça europeia em Budapeste

Budapeste recebe nesta quinta-feira 24 de Setembro a Supertaça europeia de futebol que opõe o vencedor da Liga dos Campeões, o Bayern Munique, e o vencedor da Liga Europa, o Sevilha. No entanto a equipa germânica está preocupada com a pandemia de Covid-19.

Este jogo, que deveria ser uma festa entre os dois vencedores das principais provas da UEFA, não vai tão festivo como se poderia imaginar.

Os germânicos do Bayern Munique receiam que se crie um ‘cluster’ na capital húngara por causa do encontro entre a equipa vencedora da Liga dos Campeões e a que venceu a Liga Europa, os espanhóis do Sevilha.

Karl-Heinz Rummenigge, presidente do clube bávaro, afirmou ao canal televisivo alemão ZDF, que «toda a gente está com um nó no estômago», porque o encontro vai decorrer numa cidade «onde a taxa de contaminação é superior a 100 por 100 000 habitantes, o que representa o dobro da cidade de Munique. É um caso sério», concluiu.

A Federação húngara de futebol tentou acalmar os ânimos, garantido que a segurança das equipas e dos adeptos estaria assegurada. Os adeptos do Bayern e os do Sevilha não se vão cruzar, e não vou cruzar os adeptos húngaros, além de haver controlos sanitários antes de cada pessoa entrar no estádio.

De notar que a UEFA autorizou mais de 20 mil pessoas a estarem presentes na Arena Puskas. É um teste para o organismo europeu que organizou a final 8 da Liga dos Campeões à porta fechada. O regresso do público na Supertaça, e se tudo correr bem, poderá ser um sinal forte para os clubes poderem novamente acolher adeptos nos seus estádios.

Segundo as estimativas, menos de 1000 adeptos do Bayern e apenas 500 do Sevilha estarão presentes em Budapeste.