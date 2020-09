[Análise] Como estão os líderes empresariais africanos a lidar com a crise do coronavírus?

Pessimismo no futuro imediato, mas confiança no futuro do continente a longo prazo: esta é a conclusão da segunda edição do barómetro sobre o estado de espírito dos líderes empresariais africanos, publicado pelo Africa CEO Forum em parceria com a consultoria Deloitte.

Como estão os líderes empresariais no continente? Esta delicada questão tem resposta. Realizado pelo Africa CEO Forum *, em parceria com a consultora Deloitte, este estudo exclusivo foi realizado em duas etapas para levar em conta o contexto muito particular criado pela pandemia do coronavírus.

Entre o final de 2019 e o início de 2020 foi realizado um primeiro inquérito a 150 chefes de chefia de empresas de dimensão, sector de actividade e pegada geográfica ** sobre a situação em 2019 e as perspectivas para as mesmas. Anos seguintes. Então, em maio de 2020, um novo questionário foi submetido a eles para tirar as primeiras lições da crise atual.

Não é de surpreender que, no curto prazo, o pessimismo domine. E por um bom motivo, quase todas as empresas pesquisadas (95%) afirmam ter visto sua receita cair em 2020 devido ao impacto da Covid-19. A queda do moral é particularmente significativa nos setores que estavam mais entusiasmados antes da crise, distribuição em massa , serviços financeiros e energia , com a suspensão – ou mesmo o cancelamento – de uma série de projetos.

Soma-se a esse cotidiano difícil a persistência de problemas fundamentais. Se a crise de forma geral acelerou a cooperação entre atores privados e públicos, 93% dos empresários questionados acreditam que suas recomendações não são suficientemente levadas em conta pelas autoridades públicas. Da mesma forma, se todos enfatizam a necessidade de uma maior integração, favorecendo a Área de Livre Comércio Continental Africano (Zleca) , poucos acreditam na sua rápida implementação enquanto o fosso continua a aumentar entre países líderes e outros em grande dificuldade.

Confiança no futuro

Apesar das perspectivas sombrias para os próximos meses, os líderes empresariais continuam – e esta é a principal lição – mais confiantes do que nunca no futuro. Assim, 80% deles dizem estar optimistas com a situação económica da África no longo prazo, contra 73% no ano passado. E 60% esperam uma rápida recuperação (entre o primeiro trimestre de 2021 e o actual do próximo ano), sublinhando a resiliência do continente.

Este sentimento empírico assenta em factores tangíveis: o facto de ter conseguido manter a actividade protegendo a saúde dos colaboradores; progresso na digitalização – que será um componente essencial da estratégia no próximo ano, de acordo com 81% dos entrevistados; o impulso à inovação nascido do período; gerenciamento de risco mais refinado.

Parece que a crise confirmou o surgimento de um modelo de negócios africano que por muito tempo foi considerado ilusório ou inexistente. É um empreendedorismo pró-activo, pragmático, habituado a receber golpes e a se levantar, contando com uma forte dimensão cultural (e / ou familiar) e sua proximidade com a comunidade local . Em linhas gerais, é um capitalismo com rosto humano – que era praticado no continente antes mesmo da popularização da expressão, alguns o farão ironicamente.

É também um capitalismo que pensa cada vez mais no seu desenvolvimento graças ao private equity: 18% dos respondentes já o consideram, em comparação com a metade a menos no ano passado, quando a atratividade do crédito bancário permanece estável (24%) e o do patrimônio cai logicamente (para 40% contra 53% em 2019).

Lugar das mulheres e governança: a ser melhorado

Se sair revigorado dessa provação, o capitalismo africano ainda terá grandes desafios a enfrentar . Com frequência, algumas figuras falam mais alto do que um longo discurso. É certo que 73% dos patrões questionados estão convencidos de que a crise do coronavírus vai estimular as iniciativas de RSE, ações que geram superávit de renda e bem-estar social. Mas, na prática, a implementação costuma ser lenta ou muito limitada.