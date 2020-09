SSP abrilhanta “Live no Kubico”

O grupo SSP, um dos mais emblemáticos do hip-hop angolano, abrilhanta a próxima edição do “Live no Kubico”, agendada para domingo (27).

Organizado pela Televisão Pública de Angola e pelo portal Platina Line, o “Live no Kubico” visa a recolha de bens para cidadãos vulneráveis.

Com início marcado para as 14h30 minutos, com transmissão televisiva e nas plataformas digitais, o show dos SSP servirá para recordar os temas de sucesso dos seus mais de 20 anos.

Conforme Big Nelo, um dos integrantes do grupo, o quarteto levará os fãs para uma viagem no tempo, com um guião cheio de sucessos.

Destacam-se temas como “Etu mwangola”, “Punidores da fofoca”, “Eu te confesso”, “Luta pelo teu amor”, “Amar sem ser amado”, “Tem cuidado”, “Sempre que o amor me quiser”, “Pitanga Boa”, “Olhos café”, “Playa’s”, “Canta comigo esta queta”, “Táctica Lírica”, “Apesar da minha dor”, “Sim ou não tanto faz” e “Deus”.

Fundado em 1991, o grupo SSP lançou quatro discos.

Já com apenas Big Nelo e Jeff Brown, após a saída de Paul G e Kudy, em 2000, os fãs foram brindados com mais dois discos: “Amor e Ódio” e “Momentos da Trajectória”.

O grupo conquistou os prémios de melhor álbum e melhor grupo de hip-hop, em 1997, com o disco “99% de Amor”, pela Rádio Luanda, bem como melhor álbum e grupo de hip-hop/rap de Angola com “Odisseia” pela RTP/África.

Ainda com este disco ganhou o prémio Vidisco, em 1999, e com o álbum “Alfa” conquistou os prémios de melhor disco, grupo hip-hop/rap e melhor marketing, em 2000.

Em 2002 foi considerado melhor grupo de música moderna no concurso Moda Luanda.