Portugal regista mais 3 mortes e 691 casos de covid-19

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de um total de 1.931 mortes e 71.156 casos de covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.928 para 1.931 , mais 3 do que na quarta-feira. O número de infectados aumentou de 70.465 para 71.156, mais 691.

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 17 internamentos, aumentando para 588 o número de pessoas com covid-19 internadas nos hospitais, enquanto foi registado um aumento de 8 utentes nos cuidados intensivos, num total de 85.

De ontem para hoje recuperaram 386 doentes, pelo que 46.676 pessoas já superaram a infecção desde o início da pandemia em Portugal.

HÁ 285 SURTOS ACTIVOS EM PORTUGAL, 44 EM LARES DE IDOSOS

Há 285 surtos de covid-19 no país, a maior parte nas regiões do Norte e Lisboa e Vale do Tejo. O Governo continua a dizer que a maior preocupação são os lares.

Dos surtos activos, 44 são em lares que, no total, contabilizam 705 infectados entre utentes e funcionários, dos quais 114 estão internados.

O lar de mitra, em Marvila, é um dos exemplos. A instituição, que pertence à Santa Casa da Misericórdia, já vai no segundo surto. Com todos os residentes e trabalhadores testados contam-se 34 infectados: 17 são utentes.

COVID-19: PORTUGAL COM “TENDÊNCIA PREOCUPANTE” MAS RISCO “MODERADO”

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) colocou hoje Portugal num grupo de Estados com “tendência preocupante” de casos de covid-19, mas com “risco moderado”.

“MEDIDAS TOMADAS NEM SEMPRE FORAM SUFICIENTES”

Na avaliação de risco hoje actualizada e apresentada, o ECDC aponta que os casos positivos de infecção com o novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19, aumentaram de forma sustentada em toda a União Europeia desde Agosto, o que demonstra que “as medidas tomadas nem sempre foram suficientes para reduzir ou controlar a exposição”, advertindo que “é por isso crucial que os Estados-membros implementem todas as medidas necessárias aos primeiros sinais de novos surtos”.

Segundo o Centro, intervenções não farmacêuticas tais como distanciamento físico, higiene e uso de máscaras revelaram-se insuficientes para reduzir ou controlar a exposição ao coronavírus.

Ainda assim, a directora do organismo, Andrea Ammon, apontou que, “até haver uma vacina segura e eficaz disponível, estas medidas continuam a ser a principal ferramenta de saúde pública para controlar e gerir os surtos” de Covid-19.

ESTADOS-MEMBRO FORAM DIVIDIDOS EM TRÊS GRUPOS

Nesta avaliação actualizada, o ECDC dividiu os Estados-membro em três grupos: aqueles que apresentam uma “tendência estável e um risco reduzido”, os que têm uma “tendência preocupante, mas um risco moderado” e os que evidenciam “uma tendência preocupante e um risco elevado”.

Portugal é colocado no subgrupo com tendência preocupante, mas com um risco considerado moderado, que inclui os países onde são notificadas taxas (de infeção) elevadas e crescentes devido às elevadas taxas de testes realizados, e a transmissão é notificada prioritariamente em indivíduos jovens, com uma baixa proporção de casos graves e baixas taxas de notificação de morte.

“PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS VULNERÁVEIS É UM DESAFIO”

“Tal representa um risco geral moderado de Covid-19 para a população em geral e para a prestação de cuidados de saúde. No entanto, é de notar que, se se verificar um elevado volume de transmissão ao longo de várias semanas, a protecção dos indivíduos vulneráveis é um desafio, e visto que o impacto da doença nestes grupos é muito elevado, o risco para esta população continua a ser muito elevado”.

Este subgrupo inclui Áustria, Dinamarca, Estónia, França, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Eslováquia, Eslovénia e ainda o Reino Unido.

De acordo com a avaliação do ECDC, os Estados que apresentam actualmente um risco mais elevado são a Bulgária, Croácia, República Checa, Hungria, Malta, Roménia e Espanha.

“A nova avaliação de risco de hoje mostra-nos claramente que não podemos baixar a nossa guarda. Com alguns Estados-membros a registarem um maior número de casos do que durante o pico de Março, é perfeitamente claro que esta crise não está atrás de nós”, comentou a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, numa conferência de imprensa conjunta com a directora do ECDC.

A comissária advertiu que a Europa enfrenta agora “um momento decisivo, e todos têm de agir com determinação e utilizar os instrumentos ao seu dispor”.

“Isto significa que todos os Estados-Membros devem estar prontos para lançar medidas de controlo imediatamente e no momento certo, logo ao primeiro sinal de potenciais novos surtos. Esta pode ser a nossa última oportunidade de evitar uma repetição da Primavera passada”, alertou.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 971.677 mortos e mais de 31,6 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.928 pessoas dos 70.465 casos de infecção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direcção-Geral da Saúde.