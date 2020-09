Porto e Benfica arrancam com triunfos, Sporting CP não jogou

A primeira jornada do campeonato português da primeira divisão de futebol ficou ‘quase’ encerrada visto que um jogo ainda falta disputar: Sporting CP-Gil Vicente, que foi adiado por causa de numerosos casos de Covid-19. No que diz respeito aos jogos que decorreram, o FC Porto, campeão 2019/2020, e o Benfica, vice-campeão, venceram os respectivos jogos.

A temporada 2020/2021 da liga portuguesa começou de forma atípica. Na primeira jornada o encontro entre o Sporting Clube de Portugal e o Gil Vicente acabou por ser adiado devido aos casos de Covid-19 no seio das duas equipas: oito casos nos lisboetas – sete jogadores e um elemento da estrutura -, e 19 nos galistas segundo as informações divulgadas pelos meios de comunicação – 11 em futebolistas e oito na restante estrutura. O jogo deverá decorrer apenas em Outubro.

FC Porto entra à campeão

O Futebol Clube do Porto venceu por 3-1 o Sporting de Braga no Estádio do Dragão. O Campeão em título teve, no entanto, algumas dificuldades neste arranque de campeonato.

Os bracarenses abriram o marcador com um tento do médio português André Castro, de 32 anos, que chegou ao clube luso proveniente dos turcos do Goztepe.

Os dragões reagiram rapidamente e até conseguiram alcançar a reviravolta ainda na primeira parte, em apenas três minutos: Sérgio Oliveira, médio português, marcou aos 45+1 minutos, enquanto o defesa brasileiro, Alex Telles, apontou o segundo tento aos 45+4 minutos.

A vencer por 2-1 os portistas acabaram por controlar a segunda parte e até acrescentaram um terceiro golo aos 89 minutos. Um derradeiro tento apontado, novamente de grande penalidade, pelo brasileiro Alex Telles.

O FC Porto venceu por 3-1 o SC Braga e ocupa o segundo lugar com 3 pontos por causa da diferença de golos, atrás do Benfica.

SL Benfica arrancou com goleada

O vice-campeão, o Benfica, venceu por 1-5 na deslocação ao terreno do Famalicão. Os golos foram apontados pelo avançado alemão Luca Waldschmidt, que bisou, pelo avançado brasileiro Everton, pelo defesa espanhol Álex Grimaldo e pelo avançado português Rafa Silva para os encarnados, enquanto o tento de honra do Famalicão foi da autoria do médio português Guga Rodrigues

Com esta goleada, o Sport Lisboa e Benfica lidera o campeonato português da primeira divisão de futebol, temporada 2020/2021.

Fábio Abreu abriu temporada com um golo

Fábio Abreu, internacional angolano, começou esta temporada com um tento apontado no triunfo por 2-0 do Moreirense frente ao Farense.

O avançado angolano de 27 anos, que marcou 15 golos em 36 jogos na época passada, em todas as competições realizadas.

Fábio Abreu tornou-se também no primeiro jogador da África Lusófona a marcar nesta época 2020/2021.

De referir que o primeiro tento de um atleta africano foi da autoria do defesa sul-africano Cafú Phete que ofereceu o triunfo ao Belenenses SAD por 0-1 na deslocação ao terreno do Vitória de Guimarães.