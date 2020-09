Governo projecta 20 pontes no Alto-Zambeze

Vinte pontes metálicas serão construídas nos próximos tempos no município do Alto-Zambeze, província do Moxico, para permitir a circulação de pessoas e bens na região, no âmbito do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).

O projecto vai abranger os municípios dos Bundas, Luacano e Lutchazes, bem como a comuna de Muangai, no município sede do Moxico, de acordo com o vice-governador para os Serviços Técnicos e Infra-estruturas, Wilson Augusto.

Neste momento decorre a reabilitação do troço rodoviário que liga a comuna de Ninda à localidade de Malundo, na fronteira entre o município dos Bundas e a República da Zâmbia, devendo a província receber em breve 120 metros lineares de pontes.

O governante falava à margem do conselho provincial de auscultação às comunidades.

Com mais de 100 mil habitantes, o município do Alto-Zambeze tem uma área de 48 mil e 356 quilómetros quadrados e localiza-se a 519 quilómetros a sudeste da cidade do Luena.