Covid-19 atrasa processo dos novos professores na Lunda Norte

O processo de inserção dos 489 novos professores no sistema financeiro, na província da Lunda Norte, está condicionado a recepção da documentação enviada aos ministérios da Educação e das Finanças, em Luanda, para homologação.

Segundo o director do Gabinete Provincial da Educação, Frederico Barroso, que falava no final de uma reunião do governo local, se os processos não chegarem há tempo só começam a receber os ordenados no final do mês de Outubro.

Para acelerar o processo, avançou que se deslocou, recentemente, a Luanda, um quadro do gabinete provincial a fim de levantar os processos, apelando calma aos novos docentes.

A província da Lunda Norte matriculou, no presente ano lectivo, 2.699 alunos em todos os subsistemas de ensino, distribuídos em 178 escolas, um total de 1.718 salas de aulas.

Conta com mais de dois mil professores.