Navalny recebe alta e deixa hospital, revela clínica de Berlim

Aleksei Navalny recebeu alta nesta terça-feira (22), informou o hospital universitário alemão Charité.

O hospital afirmou que o quadro clínico de Navalny melhorou e que ele já não precisa de cuidados hospitalares.

Os médicos alemães acreditam que Navalny possa se recuperar completamente, embora seja difícil avaliar os efeitos a longo prazo de seu “envenenamento”.

Comunicado de imprensa: Aleksei Navalny, que estava recebendo tratamento no Hospital Universitário Charité de Berlim desde 22 de Agosto de 2020, recebeu ontem alta hospitalar.O estado do paciente melhorou o suficiente para que ele recebesse alta. Alexei Navalny estava sendo tratado no Charité há 32 dias, dos quais 24 dias foram passados em cuidados intensivos. Com base no progresso do paciente e na sua condição actual, os médicos que o tratam acreditam que a recuperação completa é possível. Entretanto, ainda é muito cedo para avaliar os efeitos potenciais a longo prazo de seu envenenamento.

O opositor russo estava hospitalizado em Berlim, a pedido da família, após uma suposta tentativa de envenenamento.

Ele foi transferido para Berlim em 22 de Agosto depois de passar dois dias em um hospital na cidade russa de Omsk, onde foi internado após perder a consciência durante um voo da cidade de Tomsk para Moscovo.

No dia 14 de Setembro, o Ministério das Relações Exteriores alemão declarou que o diagnóstico de envenenamento foi corroborado por laboratórios na Suécia e na França e que as amostras retiradas de Navalny tinham sido fornecidas à Organização para a Proibição de Armas Químicas.

Por sua vez, Moscovo contesta a versão alemã do que aconteceu com Navalny, dizendo estar aguardando respostas oficiais aos pedidos de informação enviados a Berlim.