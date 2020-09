Covid-19: Pandemia atinge Academia do Exército

Sete cadetes da Academia Militar do Exército, localizada no município do Lobito, testaram positivo ao coronavírus, nos últimos quatro dias.

A província de Benguela tem registados 48 casos da Covid-19, sendo 35 activos, 10 recuperados e três óbitos.

De acordo com o director do Gabinete Provincial da Saúde em Benguela, Manuel Cabinda, que falava à imprensa sobre a situação epidemiológica da província de Benguela, no período em referência, registaram-se também dois casos no município de Benguela, nos bairros da Massangarala e Casseque.

Explicou que esses cidadãos têm idades compreendidas entre os 19 e 31 anos, sendo um pessoa do sexo feminino e oito do masculino.

O coordenador técnico comissão contra a Covid-19 em Benguela adiantou ainda que, nesta semana, foram recuperados três pacientes.

“Por uma questão de segurança dos demais, os pacientes provenientes da Academia Militar encontram-se nas nossas unidades de isolamento institucional”, disse Manuel Cabinda.

No município de Benguela, um dos casos foi para o isolamento domiciliar e outro para o institucional, pelo de a sua residência não reunir as condições recomendadas.

Na ocasião, o director disse que está prevista a reabertura do Centro Oftalmológico Internacional de Benguela (onde três médicos testaram positivo a doença), nesta quarta-feira (23), de forma progressiva. “Os serviços vão arrancar paulatinamente, na medida em que os funcionários em quarentena forem recebendo alta”, disse.

Conforme Manuel Cabinda, Benguela conta, actualmente, com 117 pessoas em quarentena domiciliar e 38 em institucional.