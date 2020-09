Tadej Pogacar entrou na história da Volta a França em bicicleta

A Volta a França em bicicleta acabou no passado domingo 20 de Setembro com o triunfo de uma Nação, a Eslovénia, que conseguiu pôr dois atletas nos dois primeiros lugares na geral, Tadej Pogacar e Primoz Roglic, sendo que o primeiro citado também arrecadou a classificação da juventude e do prémio da montanha. Um domínio esmagador neste ‘Tour’.

Nesta segunda-feira 21 de Setembro, Tadej Pogacar festeja os seus 22 anos, o que significa que 24h antes do aniversário, conquistou a maior prova ciclista, a Volta a França, fazendo dele o segundo mais jovem corredor a vencer o ‘Tour’, apenas atrás do francês Henri Cornet que arrecadou o triunfo final na prova em 1904. Recorde-se no entanto que em 1904, os quatro primeiros foram desclassificados por diversas razões, entre elas acusações de terem feito batota, o que fez com que Henri Cornet seja declarado vencedor com 19 anos.

Tadej Pogacar, que pertence à equipa UAE Emirates dos Emirados Árabes Unidos, alcançou o primeiro lugar na penúltima etapa para a qual partia com 57 segundos de atraso em relação ao líder, o também esloveno Primoz Roglic. No entanto no contra-relógio, Tadej Pogacar, com agora 22 anos, venceu a etapa com uma vantagem de 1 minuto e 56 segundos de vantagem em relação ao seu adversário, recuperando assim a amarela.

Tadej Pogacar arrecadou um triunfo inédito para ele, que participava pela primeira vez na prova, e para o seu país, a Eslovénia. No segundo lugar ficou Primoz Roglic da equipa holandesa Jumbo-Visma a 59 segundos do vencedor, e no terceiro lugar acabou por ficar o australiano Richie Porte da equipa norte-americana Trek-Segrado a 3 minutos e 30 segundos do jovem esloveno.

Tadej Pogacar também arrecadou a classificação da Juventude e da Montanha, um feito digno de registo, apesar de já ter sido realizado pelo belga Eddy Merckx que, em 1969, quando tinha 24 anos, ganhou o seu primeiro Tour, além das classificações da montanha e da regularidade.

A RFI falou com Gonçalo Carvalho, ciclista português da equipa Rádio Popular-Boavista, que é da mesma geração de Tadej Pogacar. O atleta luso participou em provas com o esloveno e viu-o em acção, no ano de 2018, na prova checa Grand Prix Priessnitz spa, ocasião em que conquistou as 3 camisolas que acabou por vestir no ‘Tour’.