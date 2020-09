MPLA e UNITA fazem leituras diferentes sobre o empréstimo do FMI a Angola

O Fundo Monetário Internacional (FMI) decidiu atender a solicitação do Governo de Angola, ao aumentar o valor do empréstimo e disponiblizar de imediato mil milhões de dólares que, segundo Luanda, vai ajudar ao país a poupar até 2023 cerca de seis mil milhões de dólares.

Enquanto o deputado do MPLA, no poder, Vicente Pinto de Andrade, diz que a decisão do FMI mostra que “Angola está no bom caminho na aplicação dos recursos”, a deputados da UNITA, na oposição, Albertina Navemba Ngolo, adverte que “não há almoços grátis”.

Por seu lado, o especialista em gestão de políticas públicas David Kissadila diz ter dúvidas se o Executivo conseguirá “cumprir até ao fim o que o Fundo Monetário Internacional vai exigir”.