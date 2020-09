Espanha com mais 31 mil casos e 168 mortes desde sexta-feira

O Ministério da Saúde espanhol reporta um acréscimo de 31.428 casos de contágio desde sexta-feira, o número mais alto notificado em uma segunda-feira durante esta segunda onda (quando os números não são actualizados no fim de semana).

O número total de casos de pessoas com diagnóstico positivo confirmado pelo teste PCR é agora de 671.468 desde o início da pandemia na Espanha, o maior número acumulado de casos na Europa.

As autoridades sanitárias registaram ainda a morte de 168 pessoas desde sexta-feira, segundo o reportado pelas comunidades. Em termos globais, a Espanha já contabiliza 30.663 mortes desde o início da crise pandêmica.

A região de Madrid é mais impactada pela doença, com 794 casos notificados nas últimas 24 horas (registou 11.991 casos nos últimos três dias, 38% do total notificado hoje), sendo seguida pelo País Basco, com 368, e por Navarra, com 362.

O galopante aumento de casos no país nas últimas semanas levou o primeiro-ministro socialista espanhol e a presidente de direita da região de Madrid a chegar hoje a um acordo para reforçar a colaboração na “luta epidemiológica, não ideológica”.

Pedro Sánchez sublinhou esta ideia depois de vários meses em que pede a união de todos na luta contra o coronavírus e censura a posição muito crítica sobre o combate à pandemia feita pelas formações de direita, entre elas a do Partido Popular, do qual faz parte a presidente da comunidade autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sublinhe-se que o número de casos de contágio registados são sempre sujeitos a modificação, uma vez que o país actualiza dados de forma retroactiva. O número global de infecções diárias (que hoje são 31.428) integra registos ocorridos nos últimos dias, cuja comunicação pelas administrações regionais de saúde é feita em dias não coincidentes.